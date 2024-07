Mercato - OM : Un grand retour va tomber à l’eau ?

Arnaud De Kanel

Confronté au départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite, l’OM se cherche un nouvel attaquant de classe mondiale. Ces derniers jours, un retour d’Alexis Sanchez, qui avait marqué de son empreinte le club phocéen lors de son court passage d’un an, était dans les tuyaux. Mais le come-back du Chilien parait compliqué en raison du fort intérêt porté par l’Udinese.

Et si Alexis Sanchez faisait son retour à l’OM cet été ? L’information a fait l’effet d’une bombe et Pablo Longoria a même été sommé de réagir. « Premièrement, concernant Alexis Sanchez, je tiens à exprimer tout le respect que j’ai pour ce qu'il a accompli au sein du club et pour les valeurs qu'il a apportées au groupe. Je préfère parler uniquement des aspects positifs à son sujet », avait confié le président de l’OM lors de présentation de Mason Greenwood. Or, ce retour du Chilien parait plus compliqué qu’il n’y parait.

Une première contrainte pour le retour de Sanchez

La première raison n’est autre que le statut de joueur extra-communautaire qu’occuperait Alexis Sanchez en cas de signature à l’OM comme l’a rappelé Pablo Longoria. « En France, il y a seulement quatre places d'extra-communautaire. Avec l'arrivée de Mason, trois places sont déjà occupées, et nous devons maintenant prendre les meilleures décisions stratégiques pour finaliser nos recrutements lors de ce mercato estival », a déclaré le président olympien. Un autre facteur ne facilite pas les choses.

L'Udinese insiste

Ce second facteur se nomme l’Udinese. Le club italien est très intéressé à l’idée de rapatrier Alexis Sanchez selon la presse italienne. La formation transalpine pourrait devance l’OM car elle n’est pas bloquée par les différents statuts de joueurs extra-communautaires. En plus de cela, le club phocéen ne fait pas de Sanchez sa priorité absolue. En effet, l’OM mène actuellement des discussions pour finaliser la venue d’Eddie Nketiah. Cet ensemble d’éléments est en train d’éloigner Alexis Sanchez de la formation provençale.