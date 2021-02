Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du club se place pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 21 février 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que l'OM cherche un nouvel entraîneur, Habib Beye ne cache pas pas sa volonté de s'installer un jour sur la volonté de s'installer sur le banc olympien.

Depuis quasiment trois semaines, l'Olympique de Marseille cherche un nouvel entraîneur avant de remplacer André Villas-Boas. Jorge Sampaoli est clairement la priorité. Toutefois, le technicien argentin n'est toujours pas arrivé à l'OM, et Habib Beye, qui n'a jamais caché sa volonté de devenir entraîneur, ouvre la porte à une arrivée sur le banc de son ancien club.

Beye rêve d'entraîner l'OM