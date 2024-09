Mercato - OM : Quatre transferts bouclés, McCourt va faire un chèque de 42M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Parmi les onze recrues de l’été, plusieurs joueurs sont arrivés sous la forme de prêt avec obligation d’achat. C’est le cas de Pierre-Emile Hojbjerg, Lilian Brassier, Neal Maupay et Jonathan Rowe. Par conséquent, l’OM est déjà assuré de devoir déboursé 42M€ en fin de saison.

Au cœur d'un été de folie, l'OM a recruté onze nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Parmi eux, quatre sont arrivés sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, ce qui pourrait coûter cher aux Marseillais en fin de saison.

L'OM va lâcher 42M€ en option d'achat

Le quatre joueurs concernés sont Neal Maupay, Lilian Brassier, Pierre-Emile Hojbjerg et Jonathan Rowe dont le prêts s'accompagnent d'options d'achat obligatoires. Par conséquent, le paiement de leur transfert est décalé d'un an et l'OM sait déjà qu'il faudra débourser 42M€ en fin de saison.

Carboni va faire grimper la note ?

Un cinquième joueur est arrivé sous la forme d'un prêt, mais cette fois avec une option d'achat non-obligatoire, il s'agit de Valentin Carboni. Et si l'OM décide de le conserver à l'issue de la saison, il faudra cette fois-ci verser 36M€ à l'Inter Milan. Par conséquent, l'été 2025 pourrait déjà coûter très cher.