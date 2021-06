Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un très joli coup !

Publié le 3 juin 2021 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'OM s'intéresserait à Anthony Caci, défenseur polyvalent de Strasbourg. Et visiblement, cela pourrait être un joli coup.

Cet été, l'une des priorité de l'OM sera de se renforcer à tous les postes du secteur défensif. Et pour cause, avec les départs de Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai, ainsi que l'incertitude concernant la situation de Pol Lirola, l'OM aura besoin de latéraux, mais également d'axiaux compte tenu du fait que Duje Caleta-Car devrait être vendu et que rien n'est assuré concernant l'avenir de Leonardo Balerdi. Dans cette optique, l'OM s'intéresserait à Anthony Caci (23 ans) défenseur polyvalent de Strasbourg. Et selon le journaliste Sébastien Keller des Dernières Nouvelles d'Alsace , ce serait un très joli coup.

La piste Caci est validée