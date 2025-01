Mercato - OM : Le transfert d'un buteur est confirmé ?

Arnaud De Kanel

En panne de confiance, Elye Wahi, l'une des recrues les plus onéreuses de l'OM lors du mercato estival, pourrait déjà plier bagages six mois après son arrivée. Et alors que son nom a été associé à West Ham il y a quelques jours, Wahi pourrait bien y rebondir. En effet, le club anglais chercherait activement un numéro 9.

Solide dauphin du PSG grâce à sa victoire sur la pelouse du Stade Rennais, l'OM avance sereinement. Malgré tout, le club phocéen pourrait connaitre quelques chamboulement d'ici le 3 février, date de clôture du mercato hivernal. Et à nouveau, cela pourrait concerner la ligne d'attaque de Roberto De Zerbi.

Wahi sur le départ ?

Arrivé en tant que titulaire, Elye Wahi a perdu sa place, six mois à peine après son arrivée. L'ancien joueur du RC Lens paie son manque d'efficacité et la grande forme de Neal Maupay. Ainsi, l'OM pourrait le laisser partir cet hiver en cas de belle offre. Une porte semble d'ailleurs s'ouvrir en Angleterre.

West Ham cherche un 9

La semaine dernière, L'Equipe révélait un intérêt de West Ham pour Elye Wahi. Le club anglais pourrait matérialiser son intérêt par une offre dans les prochains jours puisque selon Fabrizio Romano, les Hammers cherchent à recruter un numéro 9 cet hiver. Le 14ème de Premier League vient notamment de perdre Niclas Füllkrug, ce dernier ayant rechuté.