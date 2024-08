Mercato - OM : La presse italienne annonce le prochain club d’Alexis Sanchez

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alexis Sanchez à l'OM, c'est terminé ! Selon les informations divulguées par la presse italienne ce mardi, l'international chilien devrait rester en Serie A la saison prochaine. Libre depuis son départ de l'Inter, il serait proche d'un accord avec l'Udinese, son club formateur. La fin d'un feuilleton qui aura animé ce mercato estival.

Alexis Sanchez aurait proposé ses services à l’OM. Laissé libre par l’Inter, l’international chilien avait vu d’un bon œil un retour à Marseille, un an après son départ. « C’est vrai que maintenant, on doit reconstruire le secteur offensif de l’équipe. Il y a eu des départs et il y aura des départs. On doit remplacer » avait répondu Pablo Longoria, confirmant par la même occasion des contacts avec Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez proche d'un retour à l'Udinese

Mais le statut d’extracommunautaire d’Alexis Sanchez semble avoir posé des problèmes à Pablo Longoria, qui s’est fait doubler par l’Udinese. Il y a encore quelques jours, la formation italienne faisait preuve de prudence. « Je ne veux pas créer de fausses attentes. Il a laissé son cœur ici. Je n’exclus pas que cela puisse arriver, mais pour l’instant, il n’y a pas de négociations » avait déclaré Nani, directeur sportif du club.

Le club italien touche au but

Mais depuis, un grand optimisme est apparu dans ce dossier. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’Udinese serait tout proche de recruter Alexis Sanchez. L’agent de l’international chilien peaufinerait les ultimes détails de son contrat. Un retour pour l’ailier, qui avait quitté l’Udinese il y a treize ans pour signer au FC Barcelone.