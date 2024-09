Mercato - OM : Il balance sur les appels de De Zerbi en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Maxime Lopez a quitté Sassuolo pour revenir en France, signant au Paris FC. Mais avec la signature de Roberto De Zerbi à l’OM, son ancien entraîneur en Italie, on s’attendant possiblement à un possible retour du minot marseillais sur la Canebière. Cela a-t-il alors été d’actualité pour Maxime Lopez ? Il y a eu en tout cas quelques appels avec De Zerbi.

Le mercato a été mouvementé à l’OM, qui a terminé avec 11 recrues au compteur. Une liste sur laquelle on aurait très bien pu retrouver le nom de Maxime Lopez, ancien joueur du club phocéen. Au final, le milieu de terrain aura quitté Sassuolo pour rejoindre le Paris FC, mais le revoir à l’OM aurait pu être possible, notamment avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur en Italie.

« On a parlé un peu, mais il avait des priorités »

Présent au micro de RMC, Maxime Lopez n’a pas échappé aux questions d’un possible retour à l’OM cet été suite à l’arrivée de Roberto De Zerbi, son ancien mentor à Sassuolo. Celui qui a signé au Paris FC durant le mercato a alors raconté : « Oui Marseille j’aime, j’aurais pu y rester toute ma vie et j’espère un jour y retourner. Je kifferais. (…) Des touches avec l’OM cet été avec De Zerbi ? Pour être honnête, on a parlé un peu, mais il avait des priorités. Je pense qu’il fallait dégraisser avant de faire quelque chose, je pense. De ce que je sais ».

« On a eu des discussions »

« J’ai échangé avec lui ? Oui, encore heureux. Même sans parler de moi personnellement, c’est un coach que j’apprécie énormément, humainement et footballistiquement. Je vous mens pas, il m’a appelé à Donetsk, il m’a appelé à Brighton, aujourd’hui, il est chez moi, il va m’appeler. On a eu des discussions. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter, je sais qu’il kiffe Marseille. A l’époque, il m’en parlait tout le temps. Il aime bien ce genre d’ambiance. Il avait vraiment envie d’entraîner un club de ce standing. J’y serais allé ? Oui », a enchainé Maxime Lopez à propos de ses échanges avec Roberto De Zerbi cet été.