Mercato - OM : Grosse ouverture pour Longoria dans le dossier Rabiot ?

Publié le 4 avril 2021 à 0h30 par A.D.

En quête d'un nouveau milieu de terrain, l'OM aurait coché le nom d'Adrien Rabiot. De son côté, la Juventus aurait déjà prévu de sacrifier le Français cet été à cause de ses problèmes financiers.

Pensionnaire de la Juventus depuis l'été 2019, Adrien Rabiot aurait tapé dans l'oeil de Pablo Longoria. Alors qu'il voudrait renforcer le milieu de terrain de Jorge Sampaoli, le nouveau président de l'OM serait prêt à attirer l'ancien du PSG lors du prochain mercato estival. Toutefois, l'ancien Head of Football marseillais ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le FC Barcelone serait toujours sur les traces d'Adrien Rabiot. En grosse difficulté sur le plan financier, la Juventus pourrait faire une énorme fleur à l'OM ou au Barça.

Adrien Rabiot sacrifié cet été par la Juve ?