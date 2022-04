Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour le projet McCourt avec Payet !

Publié le 20 avril 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dimitri Payet a d’ores et déjà programmé une reconversion en tant que dirigeant au sein du club phocéen. Et n’envisage donc pas d’aller finir sa carrière dans un autre club…

Interrogé en octobre dernier dans les colonnes de L’Equipe , Dimitri Payet (35 ans) justifiait son choix d’avoir prolongé jusqu’en juin 2024 avec l’OM plutôt que d’aller chercher un autre challenge plus intéressant sur le plan financier à l’étranger : « Je n’ai pas choisi la facilité, j’aurais pu aller chercher un dernier contrat… Je voulais m’inscrire ici dans la durée en tant que joueur, jusqu’à ce que je sente que je ne peux plus. Et ensuite, j’ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club », confiait Payet, qui a donc précisé au passage qu’il avait déjà prévu une reconversion avec l’OM. Et cela règle la question de son avenir…

Payet ne quittera pas l’OM

En effet, L’Equipe a confirmé mardi dans ses colonnes que Dimitri Payet devrait bel et bien terminer sa carrière de joueur à l’OM, et aucun départ n’est donc au programme pour le numéro 10 phocéen, ni en fin de saison ni pour les prochaines périodes de mercato. Le projet McCourt va donc conserver son numéro 10.