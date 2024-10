Mercato - OM : De Zerbi vend la mèche pour ce transfert légendaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 40M€, Valentin Carboni pourrait donc devenir le joueur le plus cher de toute l’histoire du club l’été prochain en cas de transfert définitif. Et alors que l’aventure de l’international argentin à l’OM démarre plutôt mal, Roberto De Zerbi se prononce sur l’avenir prometteur de son joueur.

Et si l’OM explosait bientôt son record historique de dépense sur le marché des transferts avec Valentin Carboni ? Le milieu offensif argentin de 19 ans a été recruté en provenance de l’Inter Milan cet été sous la forme d’un prêt payant d’1M€, assorti d’une option d’achat fixée à 40M€. En clair, si l’OM venait à l’acquérir définitivement l’été prochain, Carboni deviendrait le plus le plus cher de toute l’histoire du club.

Des débuts compliqués à l’OM

En attendant, Valentin Carboni peine à se montrer à son avantage avec l’OM depuis son arrivée. L’international argentin n’a disputé que 55 minutes en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Mais Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, laisse néanmoins entendre qu’il compte sur lui pour l’avenir.

« Il deviendra un grand joueur »

« Je crois qu'il deviendra un grand joueur, c'était déjà un bon joueur, jeune mais fort. Il est arrivé avec des problèmes. Il lui manquait de s'entrainer avec continuité, ça fait deux semaines qu'il s'entraine. Il faut voir quand ce sera le bon moment, quand il sera prêt physiquement en terme de vitesse et de force », a indiqué De Zerbi en conférence de presse sur Carboni. Avec un transfert à l’OM à l’arrivée l’été prochain ?