Mercato - OM : Benatia prépare un retour qui va faire parler

Toujours bien décidé à recruter un latéral gauche pour compenser le départ de Renan Lodi et offrir un concurrent à Ulisses Garcia, l’OM aurait sondé Nuno Tavares. Une tendance confirmée par Thibaud Vezirian, qui confirme que le Portugais est intéressé. Une piste qui devrait faire parler compte tenu des prestations du joueur appartenant à Arsenal la saison dernière à Marseille.

Malgré la signature d’Ulisses Garcia, l’OM s’active dans tous les sens pour dénicher un nouveau latéral gauche. Et pour cause, le départ de Renan Lodi bouleverse les plans de Pablo Longoria et Medhi Benatia qui doivent donc recruter un second joueur à ce poste. Une tâche visiblement compliquée puisque les Marseillais multiplient les pistes. Après les échecs avec Josh Doig ou encore David Jurasek, les noms de Quentin Merlin (Nantes), Adrien Truffert (Rennes) ou encore Bradley Locko (Brest) circulent du côté de l’OM. Mais d’après Thibaud Vezirian, le club phocéen tente également de rapatrier Nuno Tavares, prêté la saison dernière au club phocéen et qui évolue actuellement à Nottingham Forrest où il est également prêté par Arsenal.



Gattuso soigne son arrivée à l’OM, une anecdote est révélée https://t.co/4KvMmJXaEk pic.twitter.com/7oXmagN5RB — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

L’OM s’active pour le retour de Nuno Tavares

« D’après les informations que j’ai obtenues auprès de l’entourage de Nuno Tavares, il a bien été contacté par l’Olympique de Marseille et on lui demande d’attendre la semaine prochaine pour voir comment cela va se décanter. Donc, le joueur est dans l’attente (…) Beaucoup se souviennent du Tavares flamboyant de ses débuts à l’OM, mais oublient les périodes moins convaincantes », révèle le journaliste pour TeamFootball , avant de poursuivre.

«L’OM a bien changé quand même depuis son départ, mais il n’est pas contre»