Mercato - OL : Une star interpelle Lyon pour le recrutement !

La rédaction

Avec les participations de Mama Baldé (Guinée-Bissau) et Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN, conjuguées au départ de Jeffinho cet hiver, le secteur offensif de l'OL se retrouve décimé. Après la large victoire du club lyonnais face à Pontarlier (3-0) ce dimanche en Coupe de France, Alexandre Lacazette a fait comprendre qu'il apprécierait que l'OL se renforce dans ce secteur lors du mercato d'hiver

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a tout juste une semaine, l'OL a déjà trouvé du renfort en vue de la deuxième partie de saison. En effet, ce vendredi, le club rhodanien a officialisé les signatures du gardien Lucas Perri et du défenseur Adryelson en provenance de Botafogo (Brésil).

Mercato - OL : L'entraîneur annonce un départ en public ! https://t.co/5HkWxXmCTZ pic.twitter.com/6Wyd7JFG7O — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Une attaque de l'OL décimée

Mais, au regard de l'effectif actuel, les dirigeants lyonnais pourraient bien cibler un autre secteur cet hiver : l'attaque. Avec les départs provisoires de Mama Baldé (Guinée-Bissau) et Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (13 janvier-11 février), conjugués au départ de Jeffinho cet hiver, l'attaque de l'OL est plumée. Actuellement, seuls Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Diego Moreira sont disponibles.

«Je laisse le club travailler»