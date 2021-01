Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Grosse concurrence pour Mamadou Sakho ?

Publié le 8 janvier 2021 à 12h20 par La rédaction mis à jour le 8 janvier 2021 à 12h23

L'OGC Nice veut profiter de ce mercato d'hiver pour s'offrir les services d'un défenseur expérimenté, capable de guider les jeunes Aiglons, et le profil de Mamadou Sakho semble correspondre parfaitement à celui recherché. C'était sans compter l'arrivée d'autres prétendants.