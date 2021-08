Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : Shaqiri arrive à l’OL !

Publié le 23 août 2021 à 18h14 par La rédaction mis à jour le 23 août 2021 à 18h16

A Liverpool depuis 2018, Xherdan Shaqiri a signé un contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2024.

C’est une piste beaucoup commentée ces dernières semaines et c’est désormais officiel. Via son compte Twitter, l’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée de Xherdan Shaqiri en provenance de Liverpool. L’international suisse, qui suit l’arrivée de l’Italien Emerson Palmieri, a signé un contrat de trois ans et sera donc lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2024. Il pourrait être une aide précieuse pour Peter Bosz et l’OL, qui ont débuté la saison de la pire des manières en Ligue 1.