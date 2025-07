Mercato - Officiel : Feuilleton terminé au PSG !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ ces derniers mois alors que son avenir au PSG était loin d'être garanti, Marquinhos a finalement vendu la mèche sur ses réseaux sociaux. Le défenseur central brésilien, capitaine emblématique du PSG, se projette déjà sur la saison prochaine avec le club de la capitale, ce qui met ainsi un terme à tout ce feuilleton.

Les remerciements de Marquinhos

Via un poste sur son compte Instagram, le capitaine du PSG a d'ailleurs remercié les supporters pour cette saison mémorable : « Une saison incroyable avec plein d’émotions et titres est arrivée à la fin. Notre plus belle victoire, c’est de voir comment les couleurs du PARIS SAINT GERMAIN ont été admirées et respectées au monde entier ! Je suis fier de notre équipe/staff pour les objectifs accomplis et encore plus heureux de voir nous supporters porter avec fierté le maillot du PSG. Merci à tous de nous avoir accompagnés de Paris, Munich jusqu’à New Jersey, vous êtes les meilleurs », indique Marquinhos, avant de vendre la mèche pour son avenir au PSG.