Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Officiel : Chelsea annonce un nouveau gros coup !

Publié le 26 août 2020 à 18h21 par La rédaction

Déjà très actif sur le marché des transferts, Chelsea poursuit sur sa lancée et vient d'officialiser l'arrivée de Ben Chilwell.

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea continue son mercato ambitieux et vient d'annoncer le transfert de Ben Chilwell qui arrive en provenance de Leicester pour quasiment 55M€ et s'est engagé pour cinq saisons avec les Blues. Un joli coup pour Frank Lampard qui pourrait encore voir débarquer Kai Havertz, Thiago Silva et Malang Sarr. Bref, Chelsea ne manque pas d'ambitions cet été.