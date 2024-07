Mercato : Mourinho l’annonce, l’OM boucle un gros transfert !

Thomas Bourseau

Décidément, Pablo Longoria et Mehdi Benatia aiment faire leur marché en Angleterre depuis le début du mercato. En passe de débarquer à l’OM en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojberg est une très bonne pioche pour l’Olympique de Marseille d’après José Mourinho. Les propos du Special One a conforté le choix du président de l’OM.

Pablo Longoria est sur le point de recruter un nouveau joueur de Premier League pour l’OM. Après Ismaël Koné et Mason Greenwood, c’est Pierre-Emile Hojberg qui est attendu dans la cité phocéenne pour un transfert de 14M€ environ. À Tottenham, le futur nouveau joueur de l’Olympique de Marseille avait été validé par son ex-entraîneur chez les Spurs José Mourinho.

«Il comprend très bien le jeu. Il sera entraîneur un jour, c'est sûr»

« Pierre est très intelligent, il lit très bien le jeu, il comprend très bien le jeu. Il sera entraîneur un jour, c'est sûr. C'est une plaie, il se demande toujours pourquoi on fait ceci ou cela ». a confié José Mourinho par le passé avant de poursuivre avec le constat suivant. « Sur le terrain, il lit très bien la situation et les gens qui l'entourent sont vraiment compacts et lisent le jeu. Physiquement, il est très fort et techniquement, il est bien meilleur que ce que les gens pensent ».

«La simplicité est un génie»

« Parfois, les gens pensent que le gars qui est bon techniquement est le gars qui fait la talonnade, le gars qui fait quelque chose de merveilleux, mais ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de certains entraîneurs d'il y a 30 ou 40 ans : la simplicité est un génie. Et ce gars est si simple dans tout ce qu'il fait avec le ballon et je pense que c'est un joueur phénoménal ». a conclu l’entraîneur de Fenerbahçe. L’OM tiendrait donc une valeur sûre.