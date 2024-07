Mercato : Menaces, Qatar… La vérité éclate pour ce joueur de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Azzedine Ounahi quittera-t-il l’OM cet été ? Ces dernières heures, une information est sortie selon laquelle Mehdi Benatia aurait menacé l’international marocain pour lui forcer la main pour son transfert au Qatar. Est-ce pour autant la vérité ? Cela ne semble pas être le cas si l’on en croit les versions qui sont arrivées suite à cette révélation sur Ounahi.

Après Pierre-Emerick Aubameyang, d’autres départs sont attendus du côté de l’OM. Cela sera-t-il le cas pour Azzedine Ounahi ? Ce vendredi, le média Le360Sport révélait : « Benatia a forcé la main à Ounahi, jouant un rôle toxique dans ce dossier, allant jusqu’à le menacer de le mettre à l’écart en l’empêchant de jouer s’il refusait de jouer au Qatar ».

« Tout est faux »

Journaliste pour Lions de L’Atlas, Hakim Zhouri a mis les choses au point sur le cas Azzedine Ounahi. Sur X, il a alors expliqué : « Après discussion avec son agent il s’avère que tout est faux… Azzedine n’a reçu aucune offre concrète venant du Qatar ».

« Il existe des offres venant du Qatar et d’Arabie Saoudite mais… »

« Azzedine a reçu des offres de Leverkusen et du Betis entre autres mais à ce jour aucune discussion n’ont été entamée. Le joueur est un joueur de l’OM. Tout est encore envisageable… à savoir rester cette saison à l’OM ou encore partir mais seulement où il aura décidé en concertation avec ses agents. Il existe des offres venant du Qatar et d’Arabie Saoudite mais à date elles ne sont pas concrètes et Azzedine n’a pas encore dans l’idée d’aller dans le Golfe », a-t-il poursuivi.