Mercato : Mbappé va faire une victime colossale au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le début de saison du Real Madrid n’est pas aussi rayonnant qu’escompté. Le club madrilène a déjà enregistré plus de défaites que la saison passée, en seulement 16 matchs. Kylian Mbappé peine notamment à retrouver son véritable niveau. Et toutes ces circonstances pourraient finir par être fatales pour un certain Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid s’attendait sans doute à un début de saison plus rayonnant. Le club madrilène s’était composé une attaque de folie cet été en signant Kylian Mbappé, qui a rejoint Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Mais Carlo Ancelotti n’arrive pas vraiment à faire cohabiter tout ce beau monde, et cela se ressent dans les résultats.

C'est la crise au Real Madrid !

Battu par l’AC Milan ce mardi soir (1-3), le Real Madrid a déjà enregistré plus de défaites (3) en 16 matchs que la saison passée (2) en 55 rencontres. Carlo Ancelotti ne semble pas trouver les bonnes solutions tactiques, et cela joue également sur les prestations plutôt mitigées de Kylian Mbappé.

Ancelotti menacé pour son avenir ?

Et comme le rapporte Relevo, il ne serait pas exclu que Carlo Ancelotti soit licencié au cours des prochaines semaines s’il ne redresse pas la barre rapidement. Si son équipe ne gagne pas, et que Kylian Mbappé ne retrouve pas son véritable niveau, le Real Madrid pourrait se séparer du technicien italien. L’international français pourrait donc bientôt faire une victime colossale chez les Merengue. A suivre...