Mercato : Mbappé attend le PSG au tournant, ce sera 115M€

En marge du prochain mercato, le PSG aurait des vues sur Harry Kane, piste appréciée de Kylian Mbappé. Et bien que la situation contractuelle de l’Anglais jouerait en la faveur du PSG pour un transfert, Tottenham mettrait la barre relativement haute au niveau de l’indemnité.

Kylian Mbappé a prolongé son contrat au printemps 2022 au PSG. Et bien qu’il n’expirera sur le papier qu’en juin 2025, l’ultime année du bail en question ne serait qu’optionnelle et surtout, ne pourrait être activée que par le champion du monde en personne. De quoi mettre le PSG en danger de le perdre en tant qu’agent libre à l’été 2024 et de forcer le club de la capitale à le satisfaire au mieux d’ici-là. A commencer par le mercato.

Mbappé valide la piste Kane, le Bayern joue les trouble-fêtes

Il se dit depuis plusieurs semaines que Kylian Mbappé serait mécontent du fait que le PSG ne soit pas parvenu à tenir sa promesse de recrutement d’un attaquant de pointe autour duquel il pourrait tourner. Pour autant, selon Football Insider , Thomas Tuchel pourrait jouer un sale tour à son ancien attaquant et donc au PSG. Nommé entraîneur du Bayern Munich la semaine dernière, Tuchel aurait à coeur de mettre la main sur Harry Kane, courtisé par le PSG également.

Tottenham attendrait au moins 115M€ pour le transfert de Kane