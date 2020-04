Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Sterling évoque le départ de David Silva !

Publié le 25 avril 2020 à 22h40 par La rédaction

En fin de contrat avec Manchester City, David Silva a déjà annoncé son départ des Skyblues à l’intersaison. Le milieu offensif du club mancunien va manquer à Raheem Sterling et à l’ensemble de l’institution.