Mercato : Luis Enrique n’en veut plus, le PSG réclame 80M€ ?

Thomas Bourseau

Le PSG a prêté Xavi Simons au RB Leipzig l’été dernier. Au cours de la saison, l’international néerlandais a mis tout le monde d’accord au sein du club allemand. Pire, Leipzig compterait s’attacher les services de Simons pour une durée plus longue que son prêt. D’autant plus que Luis Enrique ne prévoirait pas de s’appuyer sur ses services la saison prochaine. Le PSG attendrait à présent de s’en séparer.

« Je suis heureux qu’il continue à Paris ». En juin dernier, dans le cadre du choc entre l’équipe de France et les Pays-Bas du groupe D de l’Euro (0-0), Clarence Seedorf annonçait sur beIN SPORTS que Xavi Simons allait continuer sa carrière au PSG après son prêt au RB Leipzig. La légende néerlandaise a surpris le principal intéressé.

Xavi Simons laisse planer le doute pour son avenir

Invité à s’exprimer sur les propos de son compatriote Clarence Seedorf, Xavi Simons s’est offusqué de ce témoignage en tenant le discours suivant en zone mixte. « Qui a dit ça ? Ah… Je ne sais pas ça, je suis ici avec ma sélection et on verra après l’Euro ce qu’il va se passer. Mais bon, quand les gens de ton pays te parlent comme ça, c’est vraiment bien. J’étais content à Paris, j’étais à Leipzig cette année… ». L’Euro s’est terminé pour Xavi Simons et sa sélection à Dortmund mercredi soir lorsque l’Angleterre a sorti les Pays-Bas de la compétition en demi-finale (2-1).

Xavi Simons souhaite s’entretenir avec Luis Enrique

Et maintenant ? SPORT annonce ce jeudi que Xavi Simons patienterait calmement dans l’optique d’avoir une discussion avec Luis Enrique pour la suite de sa carrière et une potentielle continuité au PSG. Le10sport.com vous confiait le 28 mai dernier qu’aucune décision n’avait été prise de la part du Paris Saint-Germain et de Xavi Simons pour leur collaboration respective.

Luis Enrique ne compte pas sur Xavi Simons, le PSG lui cherche une porte de sortie

Néanmoins, SPORT l’assure ces dernières heures : Luis Enrique ne compterait pas sur Xavi Simons. De quoi inciter le PSG à préparer un nouveau prêt pour Simons voire un transfert. La valeur marchande estimée pour le Néerlandais est de 80M€. Reste à savoir si le FC Barcelone ou encore le RB Leipzig parviendront à trouver un accord avec le PSG pour un prêt ou un transfert.