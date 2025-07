Mercato : L’OM peut foncer sur un grand buteur !

Un an après l’échec avec Elye Wahi, l’Olympique de Marseille semble vouloir boucler l’arrivée d’un autre attaquant de pointe. Plusieurs pistes ont été annoncées depuis le début du mercato estival, mais une énorme occasion pourrait bien se présenter dans les prochaines semaines du côté de l’Italie.

La recherche d’un attaquant a souvent été le grand débat à Marseille. Ils sont nombreux à s’être succédé au fils des dernières saisons et le dernier Amine Gouiri , qui semble convaincre depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais . Mais au sein de l’ OM on aimerait encore une fois agir dans ce secteur de jeu, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui pourraient tenter un très gros coup.

Un nouveau nom est en effet évoqué depuis quelques jours. En grande difficulté à la Juventus , Dusan Vlahovic serait vraisemblablement poussé vers la sortie. Ses prestations inquièteraient en interne et surtout, l’international serbe ne souhaiterait pas prolonger un contrat qui se termine en juin 2026. Sans un accord rapide il sera donc vendu et l’ OM pourrait bien l’aider à se relancer, avec une arrivée qui ferait sans aucun doute l’effet d’une bombe à Marseille.

Milan jette l’éponge

Et ça tombe bien, puisque ça ne se bousculerait pas vraiment pour lui ! D’après les informations de Sport Mediaset, Vlahovic ne serait plus une cible pour l’AC Milan, pourtant annoncé jusque-là comme le grand favori, surtout avec la présence de son ancien coach Massimiliano Allegri. D’ailleurs, les Rossoneri souhaiteraient se donner le plus de temps possible pour recruter un buteur, puisque ce dossier aurait été repoussé au mois d’aout. Reste à savoir si l’OM veut faire quelque chose pour l’attaquant de 25 ans, qui possède tout de même un salaire très important à la Juventus et est annoncé dans le viseur de quelques clubs de Premier League.