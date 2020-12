Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Jürgen Klopp en pince pour un protégé de Diego Simeone !

Publié le 12 décembre 2020 à 9h50 par La rédaction

En pleine forme à l’Atletico de Madrid, Marcos Llorente semble avoir tapé dans l’oeil de Jürgen Klopp. L’agent de l’Espagnol a d’ailleurs partagé un intérêt concret de Liverpool.