Mercato : Les 5 milieux de terrain les plus chers de l'histoire du PSG

Publié le 27 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne mis à jour le 27 juin 2022 à 13h10

Comme régulièrement ces dernières saisons, le PSG essaiera de renforcer son entrejeu cet été. Les noms de Vitinha, Renato Sanches ou encore Khephren Thuram reviennent avec insistance. Le premier cité pourrait même débarquer pour 40M€ et se placer très haut dans la hiérarchie des milieux de terrain les plus chers de l'histoire du PSG. Le 10 Sport vous propose de retrouver le Top 5 de ce classement..

5) Yohan Cabaye - 2014 - 25M€

Il fait partie des joueurs qui ont porté le numéro 4 qui semble maudit sous l'ère QSI. En janvier 2014, Laurent Blanc souhaite dénicher un milieu de terrain capable de venir concurrencer son intouchable trio composé de Motta, Verratti et Matuidi. Surtout dans le but de faire souffler Thiago Motta, Dans cette optique, c'est Yohan Cabaye qui débarquer en provenance de Newcastle pour 25M€. Il faut dire que Laurent Blanc le connait bien pour l'avoir eu sous ses ordres en équipe de France. Cependant, l'ancien Lillois ne réussira pas à s'imposer et partira un an et demi plus tard pour 14M€ vers Crystal Palace. Il sera remplacé par Benjamin Stambouli qui récupèrera le 4. Même numéro, même échec.

4) Grzegorz Krychowiak - 2016 - 27,5M€

Fort d'un passage très réussi au Séville FC sous les ordres d'un certain Unai Emery, Grzegorz Krychowiak suit son entraîneur au PSG en 2016. Très proche d'Olivier Létang, qui est alors directeur sportif du club parisien, le milieu de terrain polonais débarque donc pour 27,5M€. Il portera également le numéro 4... pour le même résultat que Yohan Cabaye. Un an après sa signature, Grzegorz Krychowiak sera prêté à West Bromwich avant de rejoindre le Lokomotiv Moscou pour 12M€ en 2019.

3) Idrissa Gueye - 2019 - 30M€

De retour au poste de directeur sportif en 2019, Leonardo a la lourde tache de rapidement renforcer l'entrejeu de l'effectif de Thomas Tuchel. Dans cette optique, l'entraîneur allemand va réclamer le transfert d'Idrissa Gueye. Récupérateur infatigable, l'international sénégalais dispose d'un profil qui n'existe pas au sein de l'effectif du PSG. Le club de la capitale va donc lâcher 30M€ pour le recruter en provenance d'Everton. Après avoir connu de bonnes périodes au PSG, Idrissa Gueye est désormais poussé au départ.

2) Javier Pastore - 2011 - 42M€

Tout juste passé sous pavillon qatari, le PSG réalise son premier gros transfert dès l'été 2011. Virevoltant en Serie A, Javier Pastore débarque en provenance de Palerme pour 42M€, ce qui en fait à l'époque le plus transfert de l'histoire du PSG. Et El Flaco va rester dans le cœur des supporters parisiens rapidement conquis par l'élégance du meneur de jeu argentin dont le passage à Paris sera toutefois marquée par de nombreux moments à l'infirmerie. En 2018, sept ans après son arrivée, Javier Pastore signera finalement à l'AS Roma pour 25M€.

1) Leandro Paredes - 2019 - 47M€

Le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du PSG c'est lui ! Durant le mercato d'hiver 2019, Thomas Tuchel réclame désespérément le recrutement d'un milieu de terrain. Il va arriver durant ce mois de janvier puisque le PSG va débourser 47M€ pour attirer Leandro Paredes en provenance du Zenith Saint-Pétersbourg. Capable de coup d'éclat grâce à sa qualité de passe, l'Argentin aura toutefois eu du mal à justifier un tel investissement.