Mercato : Le RC Lens va boucler un gros transfert grâce à l’Euro ?

Au RC Lens, un gros coup de balai se prépare ! Six joueurs sont placés sur le marché des transferts et l'Euro 2024 pourrait également aider le club artésien à vendre à un bon prix. Kevin Danso, le défenseur central autrichien devrait être vendu si un club fait une belle offre. Ses prestations à l'Euro seront suivies de près par le RC Lens.

Au RC Lens, c'est une page qui se tourne. Franck Haise, l'entraîneur depuis 2020 a quitté le club artésien pour rejoindre l'OGC Nice. Son départ devrait en appeler d'autres et un nouveau chapitre va s'écrire à Lens.

Six joueurs en vente au RC Lens !

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le RC Lens doit se conformer au fair-play financier. Pour jouer la Ligue Europa Conférence, les Lensois devront passer par les barrages mais surtout se séparer de plusieurs joueurs. Six joueurs auraient donc été placés sur le marché des transferts : Adrien Thomasson, Stijn Spierings, Angelo Fulgini, Wesley Said, Massadio Haidara et Adam Buksa.

Danso aussi sur le départ ?

Le RC Lens espère également que son défenseur, Kevin Danso, réalise un bel Euro 2024 avec l'Autriche. Le défenseur autrichien, qui a cassé involontairement le nez de Kylian Mbappé lundi soir (0-1) pourrait aussi être vendu en cas de belle offre...