Mercato : Le PSG vise un crack, la réponse tombe

La rédaction

Le Paris Saint-Germain prépare déjà la saison prochaine et tente de sceller le futur. Le club a donc posé ses yeux sur le Brésil, terre de talents et a trouvé Vitor Roque, attaquant gaucher de l'Atlético Paranaense. Mais le club parisien n'est pas le seul sur le dossier, d'autant que Vitor Roque a pris sa décision, qui ne plaira sans doute pas au PSG...

Le Brésil est une terre de talents. Depuis quelques années, des cracks émergent et filent vers l'Europe comme Neymar et Vinicius Jr. Plus récemment le jeune Endrick a donné son accord pour rejoindre le Real Madrid en 2024. C'est maintenant au tour de Vitor Roque, 18 ans, joueur de l'Atlético Paranaense d'affoler l'Europe, y compris le PSG.

Le père de Roque fait le tour de l'Europe

Au début du mois d'avril, le père de Vitor Roque avait été vu en train de quitter le centre d'entraînement du FC Barcelone après avoir rencontré les dirigeants barcelonais. Si cela pouvait évoquer quelque chose, il faut savoir que les dirigeants du PSG avaient aussi reçu le père du crack brésilien précédemment...

Le PSG a choisi son nouvel entraineur https://t.co/tjA9pmzEjp pic.twitter.com/L2SU5QhcfX — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Vitor Roque a choisi

Mais Fabrizio Romano a peut-être sonné le glas des ambitions parisiennes concernant Vitor Roque. Le journaliste italien a annoncé que le choix numéro 1 de Vitor Roque était le FC Barcelone. Ce qui empêche l'accord de se faire c'est que le club catalan est encore sous le coup du fair-play financier. Pour rappel, le prix du joueur est estimé à 50M€.