Mercato : Le PSG va provoquer un gros transfert en Ligue 1

A la recherche d’un élément défensif talentueux afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique, le PSG convoite Dean Huijsen, défenseur central de 18 ans évoluant du côté de la Juventus. Et si la « Vieille Dame » attend 25M€ de cette opération, cette vente du joueur né en 2005 pourrait permettre aux Bianconeri de recruter Jean-Clair Todibo qui évolue à l’OGC Nice.

Le mercato estival du PSG pourrait s’emballer dans les prochains jours. Et pour cause, le club de la capitale avance fortement au niveau de plusieurs dossiers, comme ceux de João Neves (Benfica), qui pourrait être recruté contre 70M€, de Désiré Doué (Stade Rennais), qui pourrait quitter la Bretagne cet été contre 60M€, et enfin sur celui de Victor Osimhen (Naples), qui dispose d’une clause libératoire de 100M€ et qui souhaite rejoindre Paris. Mais ce n’est pas tout. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, l’une des grandes priorités du PSG cet été sera le recrutement d’un défenseur central supplémentaire.

Le PSG vise Dean Huijsen

Si la priorité absolue des dirigeants parisiens sur ce mercato estival était bien la venue de Leny Yoro, le défenseur central du LOSC a rejoint Manchester United. Mais le PSG dispose d’une nouvelle piste dans ce secteur de jeu : Dean Huijsen. Le joueur né en 2005 appartient à la Juventus, qui, à en croire les dernières révélations de la Gazzetta Dello Sport, souhaite vendre le crack de 18 ans contre un montant de 25M€.

La Juventus foncera sur Todibo en cas de vente de son talent

Selon le quotidien sportif, cette vente devrait servir aux Bianconeri à boucler l’arrivée de Jean-Clair Todibo. En mai dernier, le défenseur de l’OGC Nice évoquait son avenir pour Téléfoot : « Mon avenir ? Je suis sous contrat avec Nice, je ne pense pas à un départ pour l'instant, pour être très honnête. Si je suis amené à partir, j'espère laisser le club dans les meilleures conditions. Je suis ouvert à tous les championnats. Chaque championnat du big 5 a ses caractéristiques qui m'apporteront quelque chose, je ne suis pas fermé avec une idée fixe dans la tête ».