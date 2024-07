Mercato : Le PSG va passer à l’action pour un transfert en Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En cette première partie de mercato, le PSG a ciblé de nombreux jeunes espoirs français selon les informations exclusives du 10Sport.com. Parmi les noms évoqués figure celui de Désiré Doué, jeune ailier de Rennes désireux de signer à Paris. Dans les prochains jours, le club de la capitale devrait bien passer à l'action dans ce dossier et transmettre une offre.

En attaque, les pistes sont nombreuses du côté du PSG. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, on trouve dans cette short-list de nombreux pensionnaires de Ligue 1 comme Rayan Cherki (OL), Maghnès Akliouche (AS Monaco), Leny Yoro (LOSC) ou encore Désiré Doué. Les trois premiers cités n’ont que très peu de chances de signer au PSG. Mais pour le jeune ailier de Rennes, l’espoir est encore permis.

Le PSG va contacter Rennes

Selon les informations de RMC Sport, le PSG devrait prochainement transmettre une offre au club breton pour tenter de recruter Désiré Doué, âgé seulement de 19 ans. Président du Stade Rennais, Olivier Cloarec s’attendait à être sollicité durant ce mercato estival.

« On verra selon les offres, le marché »

« Mais on sait qu'il est suivi depuis longtemps par les plus gros clubs européens, et cela ne va pas changer cet été. Je ne parle pas de chiffre, on verra selon les offres, le marché.» avait déclaré le responsable en juin dernier dans les colonnes de Ouest-France.