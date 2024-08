Mercato : Le PSG s’en débarrasse et va s’en mordre les doigts ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mariage entre le PSG et Manuel Ugarte n’aura donc pas fonctionné. L’été dernier, le club de la capitale avait déboursé 60M€ pour s’offrir l’Uruguayen et voilà qu’un an plus tard, il fait déjà ses valises. Pas dans les plans de Luis Enrique, Ugarte va poursuivre sa carrière du côté de Manchester United. Un transfert définitif qui pourrait à terme donner quelques regrets au PSG. Explications.

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, le PSG s’active notamment dans le sens des départs. C’est notamment le cas avec Manuel Ugarte. Après de longues semaines de négociations, tout s’est enfin réglé avec Manchester United pour le transfert de l’Uruguayen. Les deux clubs sont parvenus à trouver un terrain et Ugarte a donc été vendu contre 50M€ + 10M€ de bonus.

« S’il devait y avoir un changement de direction dans un avenir proche… »

Ne comptant plus sur Manuel Ugarte, le PSG s’est donc débarrassé de lui. Mais voilà, pour CaughtOffside, Jonathan Johnson a expliqué qu’à terme, le club de la capitale pourrait s’en mordre les doigts : « Pour le moment, quand on regarde le milieu de terrain sous Luis Enrique, avec la qualité technique de joueurs comme la nouvelle recrue Joao Neves, je ne pense pas qu’Ugarte va énormément manquer. Cependant, s’il devait y avoir un changement de direction dans un avenir proche et une évolution vers un style de jeu différent, je pense que le PSG pourrait se demander s’il n’aurait pas mieux fait de le garder un peu plus longtemps, ou de le prêter avec une option d’achat, afin qu’il puisse avoir une opportunité si un nouvel entraîneur arrivait ».

« Luis Enrique construit sa propre équipe avec son style de jeu préféré, mais… »

« Pour l’instant, Luis Enrique construit sa propre équipe avec son style de jeu préféré, mais nous savons que les entraîneurs changent beaucoup dans le football moderne, et il y a peut-être une chance que quelqu’un d’autre arrive à un moment donné et regarde cette équipe du PSG avec un œil différent, et peut-être verra-t-il un besoin de quelqu’un comme Ugarte, un vrai bourreau de travail au milieu de terrain. Ce n’est pas le cas actuellement », a-t-il ajouté. A voir si le PSG regrettera Ugarte.