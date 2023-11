Mercato : Le PSG ne veut pas vivre un nouveau cas Mbappé

Axel Cornic

S’il a été réintégré après un été très agité, Kylian Mbappé n’a toujours pas réglé son avenir et les prochains mois s’annoncent bouillants pour le Paris Saint-Germain, dont la priorité est évidemment de le prolonger le plus rapidement possible. Mais un autre dossier délicat pourrait bientôt venir inquiéter les dirigeants parisiens...

Un an et demi après sa prolongation record, Kylian Mbappé voit à nouveau son avenir être au centre de tous les débats. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et si sa situation ne change pas très vite, il pourra quitter libre le PSG en juin 2024. Une catastrophe que les dirigeants voudraient absolument éviter.

Hakimi rêve d’un retour à l’Inter

Mais cette situation pourrait bien se représenter, avec l’un des proches de Mbappé. Il s’agirait d’Achraf Hakimi, qui selon les informations du journaliste italien Filippo Tramontana, aurait des envies d’ailleurs. Lassé par le PSG, il souhaiterait notamment retrouver son ancien club de l’Inter, qu’il a quitté en 2021.

Le PSG pourrait vite perdre la main

Du côté du PSG, on est actuellement en position de force, puisque le contrat du latéral droit de 25 ans se termine en juin 2026. Pourtant, Tramontana laisse entendre que les choses pourraient rapidement se compliquer, avec Achraf Hakimi qui n’aurait aucune intention de prolonger pour le moment.