Mercato : Le PSG est passé à l’action pour un phénomène

À 17 ans, Warren Zaïre-Emery apparaît aujourd’hui comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, sous le charme du jeune joueur formé au PSG, et il n’est pas le seul, de quoi inciter le club à s’activer pour le blinder. Des discussions sont en cours pour la prolongation du numéro 33, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, aucun accord n’a encore été trouvé. Ce que confirme Le Parisien.

Il fait l’unanimité. En l’espace de quelques mois, Warren Zaïre-Emery a séduit les supporters, ses coéquipiers, les dirigeants ainsi que ses entraîneurs. Dès son arrivée, Luis Enrique a fait du milieu de terrain de 17 ans un titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG, de quoi permettre au principal intéressé de faire ses débuts en équipe de France Espoirs sous les ordres de Thierry Henry, avec le brassard au bras. Didier Deschamps, aussi, est sous le charme de cette ascension fulgurante. « Je ne vous cache pas qu’aujourd’hui il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. Entre un rôle très important qu’il a au PSG et qu’il a avec les Espoirs et avec nous ce serait un rôle peut-être un peu en-dessous. La priorité, je la laisse à Titi Henry et aux Espoirs. Mais s'il continue comme ça, forcément, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu'il réalise et avec une maturité incroyable », reconnaissait le sélectionneur des Bleus durant la trêve.

Le PSG compte sur Zaïre-Emery

Mais avant une première convocation avec l’équipe de France, le PSG espère blinder son joyau. Des discussions sont en cours pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery, actuellement engagé jusqu’en juin 2025 et désireux de s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Le dossier est donc bien avancé pour le PSG, mais rien n’est encore acté.

Pas d’accord pour sa prolongation