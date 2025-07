Mercato : Le PSG annonce déjà son prochain transfert ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait conclure un gros transfert avec l’arrivée potentielle d’Illya Zabarnyi. Le défenseur central ukrainien est déjà d’accord avec Paris pour une arrivée cet été. Et malgré une forte concurrence sur ce dossier, notamment parmi certains cadors de Premier League, le club de la capitale est confiant dans cette opération.

Cependant, finaliser l’arrivée de l’Ukrainien dans les prochaines semaines ne sera pas une tâche aisée pour le PSG . En effet, Bournemouth se montre exigeant dans les négociations, et ne souhaite pas baisser son prix pour Zabarnyi , alors que Paris en propose 60M€ pour le moment. D’après les dernières indiscrétions de CaughtOffside, Tottenham entend bien doubler le PSG dans ce dossier, et s’apprête à dégainer une offre dépassant légèrement les 70M€ afin de faire pencher la balance en leur faveur. Néanmoins, le joueur de 22 ans lui, souhaite rejoindre le club français cet été.

Le PSG garde confiance

Disposant d’une belle avance sur ce dossier, le PSG va néanmoins devoir se méfier de la concurrence anglaise. Car en plus des Spurs, Liverpool, Newcastle, et Chelsea suivent Illya Zabarnyi avec grande attention. Si l’Ukrainien s’est déjà mis d’accord avec Paris, l’étau se resserre. Cependant, CaughtOffside précise que du côté des dirigeants parisiens, on ne panique pas plus que cela, et on a grande confiance dans une issue positive pour ce gros dossier de l’été.