Mercato : Le PSG a déjà un transfert en tête pour cet hiver

Axel Cornic

Le mercato estival va fermer ses portes ce vendredi à 23h, ce qui pourrait empêcher les dirigeants du Paris Saint-Germain de régler l’intégralité des dossiers souhaités. C’est le cas en défense avec le départ de Milan Skriniar qui semble être compromis et qui devrait normalement bloquer l’arrivée de Tomas Araujo, joueur de Benfica vraisemblablement très apprécié par Luis Enrique.

Titulaire indiscutable il y a un an, Milan Skriniar est clairement devenu persona non grata à Paris. Le défenseur central slovaque ne plait pas vraiment à Luis Enrique, qui aimerait avoir un joueur plus habile dans le contrôle du ballon et surtout plus rapide, pour assurer ses arrières au PSG.

Mercato : Le PSG veut boucler un transfert à 23M€ en urgence https://t.co/9UTqkAiIzU pic.twitter.com/dET7U7coBL — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Skriniar ne devrait pas quitter le PSG

Depuis le début de l’été, le Slovaque a été invité à se trouver un nouveau club, mais rien ne se passe comme prévu. Un départ vers l'Arabie Saoudite semblait possible, mais finalement Al Nassr aurait décidé d’oublier Milan Skriniar et le PSG pour se concentrer exclusivement sur Mohamed Simakan, qui devrait arriver du RB Leipzig.

Rendez-vous en janvier pour Araujo ?

Le départ manqué de Milan Skriniar va empêcher le PSG d’offrir un dernier renfort à Luis Enrique, avec Tomas Araujo. Evalué à 30M€, le joueur de Benfica semble être très apprécié par le coach parisien, qui devra toutefois prendre son mal en patience. Ce ne devrait être effet que partie remise selon Le Parisien, puisque le Portugais devrait revenir sur le devant de la scène lors du mercato hivernal prochain.