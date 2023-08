Mercato : Le PSG a bloqué un phénomène

Benjamin Labrousse

Désormais âgé de 17 ans, Warren Zaïre-Emery ne cesse d’impressionner. Mature dans son jeu et déjà prêt physiquement, le jeune milieu de terrain s’affirme comme l’un des plus grands talents du centre de formation du PSG ces dernières années. Un an plus tôt, le Français avait été convoité par plusieurs clubs de Ligue 1 mais avait été retenu au club par Christophe Galtier.

Assurément réputé pour être l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, l’académie du PSG a souvent été pointée du doigt pour de mauvaises raisons. La faute à une gestion parfois peu claire du club parisien avec les pépites issues de la formation parisienne, comme Kingsley Coman, Mike Maignan, ou encore plus récemment Moussa Diaby. Mais l’été dernier, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi annonçait vouloir changer de cap dans son projet sportif, mettant désormais davantage en avant le centre de formation.

Warren Zaïre-Emery : Un véritable diamant brut à Paris

Et cela n’a pas tardé à porter ses fruits. La saison dernière, plusieurs jeunes joueurs ont été incorporés à l’équipe première à Paris. C’est le cas de Timothée Pembélé, Ismaël Gharbi, ou encore d’ El-Chadaille Bitshiabu. Mais parmi ces nombreux talents parisiens, Warren Zaïre-Emery a été l’un des seuls à véritablement se faire une place au sein du PSG de Christophe Galtier. Lors de cet exercice 2022-2023, le milieu de terrain a battu de nombreux records de précocité, et s’est affirmé comme l’un des plus grands talents au sein des Titis Parisiens de ces dernières années.

Galtier a bloqué le départ de Zaïre-Emery l’été dernier