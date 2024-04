Mercato : Le «nouveau Neymar» prépare un sale coup au PSG ?

Thomas Bourseau

Pépite de Palmeiras seulement âgée de 16 ans, Estevão Willian ferait tourner bien des têtes en Europe et dont celles des décideurs du PSG. Néanmoins, le FC Barcelone part avec un véritable avantage sur le Paris Saint-Germain et la concurrence de par le souhait de celui qui est surnommé le nouveau Neymar par André Cury.

Ayant facilité l’arrivée de Vitor Roque au FC Barcelone, André Cury a proposé au Barça le profil d’Estevão Willian pour le mercato en tenant les propos suivants à son égard. « Le Barça devrait penser à recruter Messinho parce qu'il apporter beaucoup de joie aux supporters avec Vítor. Je parie sur lui car c'est le nouveau Neymar ». Rien que ça. Et ça tomberait bien puisque Willian figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone au grand dam du PSG.

Barcelone défie le PSG et Chelsea pour Willian

D’après les informations communiquées par The Daily Mirror, le FC Barcelone aurait à coeur de contrecarrer les plans de Chelsea ainsi que du PSG dans leur quête de la signature d’Estevão Willian, jugé comme étant le nouveau Neymar par André Cury et certains observateurs au Brésil. L’attaquant de 16 ans de Palmeiras a cependant un rêve qui consiste d’ailleurs à suivre les traces de Neymar en quittant le Brésil pour… le FC Barcelone et non le PSG.

Estevão Willian a déjà vendu la mèche et rêve du FC Barcelone