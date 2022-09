Foot - Mercato

Le clan Bielsa lâche une annonce, coup de théâtre pour Sampaoli

Publié le 24 septembre 2022 à 23h30 par La rédaction

Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, tous deux anciens entraineurs de l'OM et libres de tout contrat, sont associés au FC Séville. Mais Bielsa pourrait finalement rejoindre Santos et faire une fleur à Sampaoli qui continue de nier d'éventuels contacts avec les dirigeants sévillans, là où le clan Bielsa confirme pour Santos.

Après avoir claqué la porte de l'OM, Jorge Sampaoli est à la recherche d'un nouveau défi. Annoncé dans le viseur de plusieurs formation, le technicien pourrait bien retourner en Espagne. Alors que Jorge Sampaoli a quitté l'OM en tout début de mercato, il pourrait rebondir au FC Séville dans les prochaines semaines. Sa venue serait facilitée par la signature prochaine de Marcelo Bielsa à Santos, lui qui était également ciblé par les Sévillans. Les deux anciens coachs de l'OM se rendent un beau service.

Transferts : Bielsa fait une fleur à Sampaoli sur le mercato https://t.co/0LXyj2OL2y pic.twitter.com/4DCsChIMVN — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Le clan Bielsa confirme les discussions avec Santos

Marcelo Bielsa a laissé un souvenir impérissable aux supporters de l'OM lors de son passage. Depuis la fin de son aventure avec Leeds, El Loco n'a pas retrouvé de club. Or, Santos rêverait de l'attirer en 2023. Bonne nouvelle pour les supporters du club brésilien, Rafael Bielsa, frère du coach et ambassadeur de l'Argentine au Chili, a confirmé à UOL Esporte les négociations en cours avec Santos. Marcelo Bielsa aurait été rassuré par le projet sportif, mais n'a pas encore discuté de son salaire avec les dirigeants brésiliens. Cela mettrait donc fin à la piste FC Séville et laisserait le champ libre à Jorge Sampaoli en Andalousie.

Sampaoli annoncé à Séville