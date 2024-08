Mercato : L’ASSE veut se débarrasser d’un joueur !

Arnaud De Kanel

Passée proche de réaliser un excellent résultat sur la pelouse de l'AS Monaco, challenger déclaré du PSG cette saison, l'ASSE a montré de belles promesses qui attendent d'être confirmées. Le club du Forez espère encore se renforcer d'ici la fin du mercato et pourrait également se séparer de plusieurs joueurs. Thomas Monconduit serait concerné.

De retour en Ligue 1, l'ASSE se montre particulièrement active sur le mercato. Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye, Igor Miladinovic et Brice Maubleu sont venus renforcer l'effectif stéphanois depuis le début du mercato estival et d'autres recrues sont encore attendues. Mais il est également question de départs pour alléger la masse salariale.

Monconduit est à vendre

Et Thomas Monconduit pourrait en faire les frais. Celui qui percevait l'un des plus gros salaires lorsque l'ASSE était en Ligue 2 n'entrerait plus dans les plans des dirigeants selon Le Progrès. « Une échappatoire tente d’être trouvée » pour le milieu de terrain précise le quotidien régional.

Un transfert loin d'être réglé

Or, l'ASSE risque de se heurter au refus de son joueur. En effet, il parait peu probable que Thomas Monconduit soit ouvert à un départ après avoir réalisé toute la préparation estivale en tant que titulaire avec les Verts. Mais avec les nombreuses recrues dans l'entrejeu, Monconduit aura bien du mal à avoir du temps de jeu...