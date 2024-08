Mercato : La nouvelle recrue du PSG se livre sur le drame de sa vie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et de deux pour le PSG ! Ce lundi, le club parisien a officialisé l'arrivée du jeune milieu de terrain Joao Neves. Un transfert estimé à 70M€. Mais avant de faire ses adieux au Benfica, le joueur a accordé un long entretien pour revenir sur cette opération, mais aussi sur un événement qui a chamboulé sa vie.

L’opération était attendue depuis plusieurs semaines. Et finalement, le PSG a mis fin au suspense lundi. Le club parisien a officialisé l’arrivée de Joao Neves. Le jeune milieu de terrain, formé au Benfica, s’est engagé pour cinq ans avec le PSG. Mais avant de quitter Lisbonne, Joao Neves a apporté quelques précisions sur son départ en France.

Neves raconte son transfert

« Ni moi, ni ma famille, n'avons jamais appelé qui que ce soit pour forcer mon départ. Même Benfica ne voulait pas que je parte. C'est très clair et très présent dans ma tête. J'ai parlé au président à plusieurs reprises et nous avons toujours eu la même opinion. Cela n'a pas été facile pour le président. Lors des réunions que j'ai eues avec lui, le président était très émotif parce qu'il s'agissait de moi. Lorsque nous avons convenu qu'il était temps pour moi de partir, le président a fondu en larmes, et moi aussi, nous avons tous les deux un peu pleuré. Mais comme je l'ai dit, c'était bon pour le club. Il n'y a rien au-dessus du club, et je ne suis pas au-dessus du club. » a-t-il confié.

Le joueur a vécu un drame cette année

Joao Neves a également évoqué le décès de sa mère en février dernier des suites d’un cancer. Un drame pour le joueur de 19 ans. « J'ai perdu ma mère, ce fut évidemment le moment le plus triste de ma vie, et il le restera certainement, a-t-il confié. Le football a toujours été la chose qui m'a libéré de mes problèmes et des pensées les plus lourdes que j'avais. Aller à l'entraînement et être avec mes amis, sentir l'herbe, le ballon, n'efface pas les problèmes que j'avais, loin de là, mais il en résout d'autres. Rester à la maison, à réfléchir, aurait été bien pire. » a-t-il lâché.