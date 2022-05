Foot - Mercato - LOSC

Mercato : La bataille fait rage pour ce milieu du LOSC !

Publié le 29 mai 2022 à 21h52 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2022 à 21h54

Auteur de belles prestations malgré la saison ratée du LOSC, Amadou Onana aurait un bon de sortie pour le mercato estival, et trois clubs s’intéresseraient à lui.

Après avoir été sacré champion de Ligue 1, le LOSC a vécu une saison beaucoup plus complexe. En effet, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont terminé à la 10ème place du classement, et plusieurs joueurs pourraient avoir des envies d’ailleurs. Sans coupe d’Europe, il sera difficile de retenir certains éléments, tels qu’Amadou Onana. Apparu à 42 reprises, le milieu de terrain a été très important, et les Dogues seraient prêts à le vendre pour équilibrer les finances. Selon les informations de Foot Mercato , le Belge aurait même déjà plusieurs prétendants en vue du mercato estival. En effet, si aucune offre n’a encore été formulée, West Ham, Arsenal et l’AS Monaco s’intéressent au joueur de 22 ans, et l’ont déjà supervisé.