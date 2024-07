Mercato : L’OM va boucler de gros transferts grâce à lui

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir longtemps chercher le successeur de Jean-Louis Gasset, l’OM a finalement réussi à attirer Roberto De Zerbi. Un énorme coup qui devrait également permettre au club phocéen d’attirer des joueurs très attirés par la perspective d’évoluer sous les ordres du technicien italien.

Cet été, l'OM a réussi à frapper un gros coup en recrutant Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset. Et d'après Kevin Diaz, en attirant un tel entraîneur, le club phocéen peut espérer convaincre de grands joueurs.

«Tu as un des meilleurs entraîneurs au monde qui vient à Marseille»

« La portée de l’OM en France c’est quelque chose. On dit souvent que l’OM c’est un club particulier, même si les supporters parisiens et lyonnais vous diront que non, mais cela en est un. Aujourd’hui, tu as un des meilleurs entraîneurs au monde qui vient à Marseille. Mais pourquoi il vient ? Et bien il vient parce que le Vélodrome, l’atmosphère et l’engouement autour de ce club sont extraordinaires. Si c’est l’ambiance de Monaco je ne suis pas sûr qu’il vienne », assure le consultant RMC au micro de l’After Foot.

«Il y a des joueurs qui viennent uniquement car De Zerbi a choisi ce club»

« Donc il vient, il l’a dit, pour l’ambiance, pour le potentiel et l’histoire de ce club. Et ensuite il y a des joueurs qui viennent uniquement car De Zerbi a choisi ce club. Mais ça, ça existe dans très peu de club au monde. Le centre du projet de l’OM aujourd’hui c’est l’ambiance qu’il y a au Vélodrome grâce à l’entraîneur, grâce aux joueurs etc… C’est pour ça que ce club il m’impressionnera toujours car il y en a très peu en France », ajoute Kevin Diaz.