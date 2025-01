Mercato : Incroyable, le PSG annonce une signature et fait machine arrière !

Axel Cornic

Meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison, Achraf Hakimi semble enfin s’épanouir après une période plus délicate. Et ça pourrait continuer, puisque les Parisiens n’ont aucune intention de laisser filer l’international marocain, arrivé en juillet 2021 en provenance de l’Inter pour près de 70M€.

On pensait que le départ de son ami Kylian Mbappé allait avoir un impact négatif, mais Achraf Hakimi est plus que jamais libéré au PSG. Le latéral droit est un joueur fondamental du dispositif de Luis Enrique depuis le début de la saison, avec un bilan de trois buts et sept passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues.

« Ce n'était pas du tout prévu par le service communication du club qui a dû rétropédaler »

Le PSG serait très satisfait de ses prestations et depuis plusieurs mois déjà, une prolongation est annoncée pour Hakimi. Mais certains ont failli gâcher la surprise ! « Hakimi a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Même le speaker du Parc l'a annoncé le 22 novembre alors que ce n'était pas du tout prévu par le service communication du club qui a dû rétropédaler » a révélé Laurent Perrin, sur le site du Parisien.

« Le club attend le bon moment pour communiquer »

Mais à Paris on ne semble pas seulement vouloir s’appuyer sur Achraf Hakimi pour l’avenir, puisqu’un autre joueur aurait également la confiance des dirigeants avec Vitinha, sans oublier la prolongation tant commentée de Luis Enrique jusqu’en 2027. « Deux autres prolongations sont validées : Luis Enrique (2027) et Vitinha (2029). Le club attend le bon moment pour communiquer » a assuré le journaliste du Parisien.