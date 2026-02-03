Mercato incompréhensible à l'OM : Daniel Riolo n'arrive plus à suivre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau hyper actif cet hiver, l'OM a décidé de chambouler une nouvelle fois son effectif lors d'une mercato. Une vieille habitude qui étonne toujours Daniel Riolo qui peine désormais à comprendre la façon dont travaillent Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Il fallait s'y attendre. Comme à son habitude lorsqu'un mercato arrive, l'OM prend feu. Et pourtant, au moment où le marché hivernal a ouvert ses portes, Roberto De Zerbi semblait satisfait de son effectif, réclamant seulement quelques retouches. Ce sont finalement cinq nouveaux joueurs qui sont arrivés à savoir, Ethan Nwaneri, Quinten Timber, Himad Abdelli, ainsi que Tochukwu Nnadi. Et côté départs aussi, l'OM a bougé dans tous les sens puisque Robinio Vaz, Neal Maupay, Pol Lirola, Matt O'Riley, Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Angel Gomes sont partis. Une stratégie risquée que Daniel Riolo peine à comprendre.

💬 L'incompréhension de Daniel Riolo sur le mercato marseillais.https://t.co/Wt4ofizEml pic.twitter.com/RZPKgJdFB5 — RMC Sport (@RMCsport) February 2, 2026

Riolo ne comprend rien à l'OM « Je ne comprends pas, ça fait vraiment beaucoup de joueurs. Il faut faire le tri dans tout ça, en milieu de saison. Déjà il y a les deux autres qui étaient arrivés. Abdelli, s'il vient il doit se retaper et est-ce que potentiellement il est titulaire? On a l'impression qu'on doit reconstruire une équipe au mois de février. Autant j'entends que leur vrai problème c'est de ne pas avoir de joueurs de caractère, on le répète sans arrêt, mais est-ce que tu vas les trouver dans le brassage? J'avoue que je ne comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.