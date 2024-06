Mercato : Il va se faire virer après l'ASSE !

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, l'ASSE se déplace sur la pelouse du FC Metz afin de valider son retour en Ligue 1. Vainqueurs à l'aller, les Verts ont juste besoin d'un nul pour retrouver l'élite du football français. En face, les Messins sont en crise et ce match, qu'importe son résultat, devrait être le dernier de Laszlo Bölöni.

Plus qu'une marche à gravir et l'ASSE fera son retour en Ligue 1. Ce dimanche, les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'auront besoin que d'un petit match nul à Saint-Symphorien pour envoyer le FC Metz en Ligue 2. La dynamique messine est tragique et Laszlo Bölöni devrait en faire les frais.

Metz va virer Laszlo Bölöni !

D'après les informations de L'Equipe , le FC Metz va licencier son entraineur Laszlo Bölöni à l'issue de la saison. Bien que sous contrat jusqu'en 2025, il ne serait plus considéré comme l'homme de la situation et dirigera ce dimanche face à l'ASSE son dernier match à la tête du club messin.

Une fin en beauté ?