Mercato : Il réalise un miracle à l’OM ?

Roberto De Zerbi a séduit son monde à l’OM en l’espace de trois journées de championnat. Deux victoires et un nul concédé au Vélodrome le 25 août dernier. Une véritable identité de jeu est perceptible de la part de l’entraîneur italien qui a transformé l’Olympique de Marseille comme l’a reconnu Rio Mavuba.

L’Olympique de Marseille est transfiguré depuis le début de saison et le lancement de l’ère Roberto De Zerbi. Après une année noire lors de l’exercice précédent avec une huitième place au classement de Ligue 1 pour trois entraîneurs différents, l’heure est au renouveau dans la cité phocéenne.

«En si peu de temps, faire de cet OM là ce qu’il fait aujourd’hui, c’est top»

Le technicien italien a signé un contrat de trois saisons et enflamme déjà les supporters de l’OM de par sa philosophie de jeu et les festivals de but en trois journées de Ligue 1 pour 7 points raflés et 10 buts marqués. Un changement drastique de mentalité et de performance qui n’a pas manqué d’interpeller Rio Mavuba, consultant pour TF1, sur le plateau de Téléfoot. « Ce qui m’impressionne, c’est la manière dont (Roberto) De Zerbi est en train de façonner cette équipe. On sent qu’il travaille étape par étape. Sur l’aspect défensif, c’est une équipe qui est plutôt solide et qui monte en puissance et met beaucoup d’intensité. Qui est capable de récupérer le ballon un peu plus haut sur le terrain. Sur l’aspect offensif, on sent une équipe qui est capable d’être très efficace, qui marque beaucoup de buts. En si peu de temps, faire de cet OM là ce qu’il fait aujourd’hui, c’est top ».

«On doit rester humble, garder à l'esprit qu'on a terminé 8ème l'an dernier»

« En si peu de temps », Roberto De Zerbi réalise un petit miracle. Mais à ses yeux, les éloges des observateurs ne sont pas paroles d’évangile. Selon son ressenti, le groupe marseillais se doit de se remémorer d’où il vient. « On doit rester humble, garder à l'esprit qu'on a terminé 8ème l'an dernier, loin de l'Europe. On se doit d'avoir de l'exigence, de chercher la perfection tous les jours à l'entraînement pour le reproduire en match le week-end ».