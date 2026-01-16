Mercato : Il ment à un journaliste et signe à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand fan des Girondins de Bordeaux, Julien Courbet a rendu hommage à Rolland Courbis en racontant une amusante anecdote qui date de l'époque où il n'était alors qu'un jeune journaliste. Entraîneur de Bordeaux, Courbis lui avait assuré qu'il ne signerait jamais à l'OM. Et dès le lendemain, il était à Marseille.

Les hommages s'enchaînent pour Rolland Courbis, même en dehors du football. Célèbre présentateur sur M6, Julien Courbet est également un grand fan des Girondins de Bordeaux. Et le journaliste raconte la façon dont Rolland Courbis lui avait menti sur sa signature à l'OM.

Courbis ment à Courbet pour sa signature à l'OM « Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi, comme entraîneur et sur le plan humain ; c’était un mec très attachant, entier. En ce moment, je pense à sa famille à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix, Rolland. Pour les fans de foot, c’est une énorme perte. Il s’appelle Rolland Courbis, il nous a quittés. Je l’ai rencontré, pour l’anecdote, alors que j’étais jeune animateur », raconte-t-il sur Instagram avant d'en dire plus.