Mercato : Il ment à un journaliste et signe à l'OM !

Grand fan des Girondins de Bordeaux, Julien Courbet a rendu hommage à Rolland Courbis en racontant une amusante anecdote qui date de l'époque où il n'était alors qu'un jeune journaliste. Entraîneur de Bordeaux, Courbis lui avait assuré qu'il ne signerait jamais à l'OM. Et dès le lendemain, il était à Marseille.
Courbis ment à Courbet pour sa signature à l'OM
« Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi, comme entraîneur et sur le plan humain ; c’était un mec très attachant, entier. En ce moment, je pense à sa famille à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix, Rolland. Pour les fans de foot, c’est une énorme perte. Il s’appelle Rolland Courbis, il nous a quittés. Je l’ai rencontré, pour l’anecdote, alors que j’étais jeune animateur », raconte-t-il sur Instagram avant d'en dire plus.
«Merci pour ce scoop et le lendemain, il signait à Marseille»
« Je l’interviewais à l’époque au centre d’entraînement des Girondins de Bordeaux et il était question qu’il parte peut-être entraîner Marseille, ce qui était, quand on était à Bordeaux, un peu un sacrilège. Je lui dis : "Est-ce que vous allez quitter Bordeaux pour aller à Marseille ?" Les yeux dans les yeux, il me dit : "Écoute petit, jamais, tu m’entends". Merci pour ce scoop et le lendemain, il signait à Marseille. Du coup je l’ai rappelé et on est devenus copains comme ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour le football, Rolland », ajoute Julien Courbet.