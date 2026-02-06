PSG : «Je reçois un coup de fil...» Il a décidé d'interrompre sa lune de miel avec sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, le PSG décidait de faire confiance à Luis Campos. Le Portugais débarquait ainsi à Paris pour remplacer Leonardo, se voyant ainsi confier les clés du projet sportif du club de la capitale. Aujourd'hui en charge notamment du recrutement du PSG, Campos est un véritable amoureux du football. Une passion qui n'a d'ailleurs pas manqué d'impacter sa vie privée.

Aujourd'hui, c'est du côté du PSG que Luis Campos exerce son talent. Considéré comme l'un des meilleurs dirigeants dans le monde du football, le Portugais a intégré le projet parisien en 2022 en tant que conseiller sportif. Un nouveau challenge pour lui qui en a connu énormément au cours des dernières années. Véritable passionné de football, Luis Campos met donc aujourd'hui ses qualités au service du PSG. Au détriment de sa vie conjugale comme ça a pu être le cas par le passé ?

« Avec ma femme, on passe notre lune de miel en Algarve... » Sa passion pour le football est prenante pour Luis Campos. Et c'est le cas depuis plusieurs années maintenant. Le dirigeant du PSG a d'ailleurs une anecdote parlante pour illustrer cela. Ainsi, dans un entretien accordé à TF1, le Portugais a confié... avoir interrompu sa lune de miel avec sa femme à cause du football : « J'ai d'ailleurs une belle histoire à vous raconter. Elle vous explique beaucoup de choses sur moi. Peu de temps après, l'aventure à Espinho se termine. Cette année-là, c'est aussi l'année de mon mariage. Avec ma femme, on passe notre lune de miel en Algarve. À l'époque, on ne partait pas aux Caraïbes ou aux Maldives en voyage de noces. On n'avait pas non plus l'argent. Au troisième jour de notre lune de miel, je reçois un coup de fil d'Amândio Barreiras, qui venait de reprendre le poste de Carlos Garcia à Espinho. Il me dit qu'il aimerait bien que je vienne travailler avec lui ».