Mercato : Galtier, Blanc... Benzema connaît son prochain entraîneur

Jean de Teyssière

Marcelo Gallardo n’aura pas fait long feu à Al-Ittihad. L’entraîneur argentin s’est très vite brouillé avec Karim Benzema et a déjà quitté le club. Pour éviter pareille saison, les dirigeants saoudiens se sont mis en tête de recruter un entraîneur français, ou au moins francophone, pour que le courant avec leur star passe le mieux possible. Alors qu’il était question que Christophe Galtier prenne les rênes du club, Laurent Blanc semble être en pole position pour devenir l’entraîneur d’Al-Ittihad.

Le 2 juillet dernier, le club saoudien d’Al-Ittihad annonçait le départ de Marcelo Gallardo. Coupable d’avoir mis de côté Karim Benzema en février dernier, le président du club était même monté au créneau en étant véhément avec son désormais ancien entraîneur : « Il a commis des erreurs importantes en demandant son retrait, ce qui est inacceptable. Benzema est un élément essentiel du projet de l'Arabie saoudite et du club. » Arrivé libre l’été dernier, le contrat de Benzema (200M€ par an sur 3 ans) rend en effet difficile sa mise en retrait…

Mercato : Benzema pousse, le boss du PSG va plomber ses plans ! https://t.co/X563ZuuWqX pic.twitter.com/LjBqYlBM4i — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Galtier, c’est non ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Christophe Galtier est souvent revenu pour qu’il devienne l’entraîneur d’Al-Ittihad. Actuellement en poste au Qatar, dans le club d’Al-Duhail, les négociations se seraient bloquées, selon Foot Mercato. Christophe Galtier n’était pourtant pas contre une aventure saoudienne, mais ne souhaitait pas non plus forcer son départ. Le média révèle qu’Al-Ittihad lui aurait proposé un contrat de 3 ans avec un salaire de 12M€ par an à la clé…

Laurent Blanc va retrouver Benzema

Entre Laurent Blanc et Karim Benzema, il y a déjà eu une histoire commune. Lorsque l’ancien entraîneur du PSG et de l’OL est devenu sélectionneur de l’équipe de France, il a eu le Ballon d’Or 2022 sous ses ordres, notamment lors de l’Euro 2012. D’après Foot Mercato, c’est bien lui qui devrait entraîner Al-Ittihad la saison prochaine. Après sa fin d’aventure à l’OL en début de saison, le «Président» s’apprête à retrouver le Golfe Persique, lui qui avait entraîné Al-Rayyan, au Qatar.