Mercato : Benzema pousse, le boss du PSG va plomber ses plans !

Parti du PSG l’an dernier, Christophe Galtier a depuis rebondi au Qatar, du côté d’Al-Duhail, et apparaît aujourd’hui sur les tablettes d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, le club de Karim Benzema. Ce dernier ne serait d’ailleurs pas étranger à cet intérêt, mais le dossier serait bloqué, et Nasser Al-Khelaïfi jouerait un rôle.

Malgré son départ du PSG après une seule saison sur le banc, Christophe Galtier est resté lié au Qatar en prenant la tête d’Al-Duhail quelques mois plus tard. De quoi lui garantir un chèque conséquent, mais un plus gros l’attend aujourd’hui en Arabie saoudite, avec l’intérêt d’Al-Ittihad à son égard. Le club de Karim Benzema souhaiterait lui offrir un salaire mensuel d’un million d’euros sur trois saisons, soit 36M€ au total. Un dossier qui peine aujourd’hui à avancer.

Reconnaissant du soutien du Qatar et d’Al-Khelaïfi, Galtier ne va pas partir au bras de fer

D’après L’Equipe, Al-Duhail ne souhaite pas se séparer de Christophe Galtier. Le président de la formation qatarie, supporter de l’ASSE, cherchait à mettre la main sur l’entraîneur tricolore depuis plusieurs années et compte sur lui, alors que les joueurs ont repris le chemin de l’entraînement au début du mois. Christophe Galtier ne dispose pas de clause libératoire et ne prévoit pas de partir au clash pour rejoindre l’Arabie saoudite, n’ayant pas oublié le soutien de son club en pleine affaire de harcèlement et discrimination pour laquelle il a été relaxé. Christophe Galtier a également conservé des liens avec Nasser Al-Khelaïfi, qui est resté proche de son ancien entraîneur et de sa famille malgré son départ du PSG.

Benzema aurait validé l’arrivée de Christophe Galtier

Une mauvaise nouvelle pour Al-Ittihad mais aussi Karim Benzema. L’Équipe dévoile dans ses colonnes du jour que l’ancienne star du Real Madrid voudrait voir arriver un technicien francophone, et de préférence Christophe Galtier après le départ de Marcelo Gallardo. Les deux hommes se connaissent et s’apprécient après avoir collaboré ensemble du côté de l’OL. Galtier était alors l’adjoint d’Alain Perrin lors de sa saison du côté de Gerland entre 2007 et 2008.