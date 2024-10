Mercato : France 98 lâche un coup de froid sur l'avenir de Zidane

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Alors que le Français rêvait de l'équipe de France, la prolongation de Didier Deschamps a chamboulé ses plans. Où pourrait alors rebondir Zizou ? Alors que les rumeurs l'envoient encore et toujours à Manchester United, Emmanuel Petit a jeté un froid sur cette possibilité.

Quand reverra-t-on Zinedine Zidane sur un banc de touche ? Alors que le retour du technicien français pourrait prochainement intervenir, la question est de savoir quel club il pourrait rejoindre. Malgré son absence depuis 2021, Zizou garde une belle cote. Son nom résonne notamment toujours du côté de Manchester United, où Erik ten Hag est en difficulté. Direction les Red Devils pour Zidane ? Emmanuel Petit, champion du monde 98 avec le natif de Marseille, a quelques doutes.

« Je ne suis pas sûr qu’il parle très bien anglais »

Pour Manchester Evening News, Emmanuel Petit a réagi aux rumeurs envoyant Zinedine Zidane à Manchester United. Le champion du monde 98 a alors confié : « Veut-il quitter les jours ensoleillés de Madrid ? Sa vie est à Madrid, il se consacre à Madrid. Je ne suis pas sûr qu’il parle très bien anglais. Et la communication est très importante dans le vestiaire. Honnêtement, je connais un peu Zizou, et il a besoin d'obtenir des garanties s'il veut signer là-bas à Manchester United. Pour le moment, l'environnement à Manchester United depuis des années n'est pas bon. La stabilité du banc, le niveau des joueurs aussi, les attentes du club ne sont plus les mêmes qu'avant. United est toujours un grand club, mais plus sur le terrain. Et Zizou est très conscient et très attentif à cela, à la qualité des joueurs ».

« Si j'étais Zizou... »

Il a poursuivi sur Zinedine Zidane et Manchester United : « Pourrait-il réussir à renverser la situation là-bas ? Je pense que la seule réponse est oui. Mais pour le moment, quand on regarde l'équipe, je ne suis pas du tout convaincu du niveau de certains joueurs. Donc si j'étais Zizou, je pense qu'il serait très facile, en fait, de répondre à cette question de rejoindre United. Si je ne parle pas anglais en plus, il y aura plus de problèmes en termes de communication dans le vestiaire. S'il prend le poste à Manchester United, cela signifie qu'il a des solutions ».